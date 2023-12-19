Россия бережет солдат, уничтожая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерией. Об этом 18 декабря заявил бывший офицер нацбатальона «Айдар» (запрещен в РФ) и спецназа украинской армии, майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди, снова добивают артой всё, что можно», — пожаловался военный.

По словам Лапина, пехота Вооруженных сил РФ продвигается вперед только после ликвидации обороны ВСУ градом снарядов. Майор с тревогой сообщил, что российская армия всегда обладала «тотальным преимуществом» в плотности артиллерийского огня и вряд ли когда-либо потеряет это преимущество.

Помимо этого, офицер посетовал, что положение украинских солдат усугубляется нехваткой лопат и кирок для строительства укреплений. Он также позавидовал мощной строительной технике России, при помощи которой военные ВС РФ «не тратят полдня на рытье окопов вручную».

Также Лапин указал на связь проблемы украинской армии с неадекватным планированием со стороны президента страны Владимира Зеленского.

«Это человек (Зеленский. — Ред.), который озвучил тезис «Наша стратегия — это тактика». И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? Его стратегия — это тактика! Он слишком занят, чтобы думать», — возмутился Лапин.

Ранее, 15 декабря, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что ВСУ потратили слишком много ресурсов на контрнаступление, которое не принесло результатов. Кроме того, он отметил, что украинской армии не хватает человеческих ресурсов. В частности, находящиеся на линии боевого соприкосновении военнослужащие ВСУ сильно истощены, отметил военкор.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР. В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившейся контрнаступательной операции.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. Украина почти ничего не производит, ей всё привозят, однако когда-то это закончится.

Как заявил Путин еще 15 октября, украинское контрнаступление провалилось полностью . По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.