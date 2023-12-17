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Украинский военкор заявил о сильном истощении ВСУ после контрнаступления

Украинский военкор Цаплиенко: ВСУ слишком сильно истощены после контрнаступления
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на контрнаступление, которое не принесло результатов, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в видео, размещенном 15 декабря на YouTub-канале NTA.

«Мы действительно потратили очень много ресурсов на наше контрнаступление, которое, к сожалению, не было столь успешным, насколько мы ожидали. У нас есть серьезные потери, нужно признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно измотаны — это первый момент», — заявил Цаплиенко.

Кроме того, украинской армии не хватает человеческих ресурсов. В частности, находятся на линии боевого соприкосновении военнослужащие ВСУ сильно истощены, отметил военкор.

«Третий момент, нам нужно больше западной помощи, больше, в разы больше <…> нам дали техники на три танковых батальона, а для того чтобы эффективно наступать, я говорю о танках, нам требовалось не три батальона, а по меньшей мере несколько бригад», — заявил украинский журналист.

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Ранее, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР. В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившейся контрнаступательной операции.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. Украина почти ничего не производит, ей всё привозят, однако когда-то это закончится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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