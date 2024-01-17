Украинская армия в настоящее время находится в невысокой степени боеспособности. Такое мнение полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал в среду, 17 января. Он оценил запасы оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам эксперта, запасов украинской армии надолго не хватит, если западные страны прекратят поставки вооружения Киеву.

«Я полагаю, что те запасы, которыми они сегодня располагают — это чистейшей воды неприкосновенные запасы. Если Запад больше ничего не дает, ну максимум на месяц хватит им этого, чтобы выполнять какие-то задачи. Это я беру идеальный вариант», — сказал Матвийчук в беседе с Lenta.Ru.

15 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, передает RT. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование, сообщается на сайте aif.ru. Глава МИДа также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

Ранее, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.