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В Европарламенте объяснили отказ Германии передать Украине Taurus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Депутат Европарламента Гуннар Бек 18 января в беседе с «Известиями» заявил, что решение бундестага, который отказался передавать Украине ракеты Taurus, не может считаться показательным.

«Предложение о поставке ракет Taurus на Украину не исходило от правительства. Это было предложение оппозиционной партии ХДС, и оно было своего рода уловкой, чтобы заставить правительство вынести на обсуждение общие дебаты о состоянии бундесвера, немецких вооруженных сил», — сказал он.

Как отметил Бек, это является основной причиной, по которой правящая коалиция отклонила предложение. Однако решение бундестага не закрывает этот вопрос раз и навсегда.

«Я опасаюсь, что к нему вернутся и любое окончательное решение может быть другим. Поэтому, к сожалению, мы не должны придавать этому событию слишком большое значение. Это был ответ правительства на политический маневр Христианско-демократической партии, и это главная причина его провала», — заключил Бек.

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Ранее, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиционной партии ФРГ, Фридрих Мерц 8 января призвал канцлера Германии Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Украине ракет Taurus.

6 января газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного ХДС заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности. Некоторые политики даже открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

Тогда же премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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