Председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС), оппозиционной партии ФРГ, Фридрих Мерц призвал канцлера Германии Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

«Колебания в поставке крылатой ракеты Taurus должны прекратиться», — поделился он с газетой Rheinische Post 8 января.

По словам Мерца, Шольц должен наконец прекратить сопротивляться по этому вопросу. Это очень помогло бы Украине, добавил председатель ХДС. Кроме того, он приветствовал призыв Шольца к союзникам активизировать свои усилия на Украине. Лидер оппозиции ФРГ также прокомментировал дебаты касательно поставок Taurus. Если канцлер откажется от сопротивления этому, «тогда его заявление будет более достоверным», подчеркнул он.

Ранее, 6 января, премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу. В этот же день газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного ХДС заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Шольца в излишней сдержанности.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.