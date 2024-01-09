Реклама
Прямой эфир
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Происшествия
Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Мир
Депутата рады Дубинского доставили из СИЗО в больницу
Мир
Финский депутат призвал лишить Орбана права голоса в Евросовете
Общество
МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве
Спорт
«Зенит» объявил о переходе в клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара»
Мир
Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца не тянуть с передачей ВСУ ракет Taurus
Сюжет:

Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца не тянуть с передачей ВСУ ракет Taurus

Лидер оппозиции ФРГ Мерц призвал Шольца не тянуть с передачей ВСУ ракет Taurus
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС), оппозиционной партии ФРГ, Фридрих Мерц призвал канцлера Германии Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

«Колебания в поставке крылатой ракеты Taurus должны прекратиться», — поделился он с газетой Rheinische Post 8 января.

По словам Мерца, Шольц должен наконец прекратить сопротивляться по этому вопросу. Это очень помогло бы Украине, добавил председатель ХДС. Кроме того, он приветствовал призыв Шольца к союзникам активизировать свои усилия на Украине. Лидер оппозиции ФРГ также прокомментировал дебаты касательно поставок Taurus. Если канцлер откажется от сопротивления этому, «тогда его заявление будет более достоверным», подчеркнул он.

Хам себе враг: Кулеба резко ответил министру Германии из-за ракет
В Киеве уверены, что Берлин в итоге поставит Taurus Украине

Ранее, 6 января, премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу. В этот же день газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного ХДС заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Шольца в излишней сдержанности.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024