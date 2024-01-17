Средства РЭБ подавили три украинских беспилотника в Брянской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью около 13:40 мск.

Позднее Богомаз заявил, что еще один украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.