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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, заявили 16 января в Минобороны РФ.

Как отмечается, беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

«Около 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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В этот же день российское военное ведомство сообщило о перехвате трех и уничтожении пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, перехвачены еще четыре БПЛА над Белгородской областью. Как отмечается, все летательные аппараты были самолетного типа.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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