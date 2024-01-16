Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и перехвате семи беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были перехвачены еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

«В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА. По его словам, в одном многоквартирном доме (МКД) было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. В Минобороны РФ уточнили, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

Позже Гусев добавил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения.

В Воронеже был введен режим чрезвычайной ситуации для оперативности принятия решений. Жителей дома в Советском районе города, куда ранее попали обломки украинского БПЛА, эвакуировали в находящуюся рядом школу.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с поврежденной от осколков сбитого украинского БПЛА многоэтажкой в Воронеже.

Одна из местных жительниц рассказала «Известиям», что стекла в ее квартире выбиты, балкон раскурочен.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.