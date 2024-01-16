Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации для оперативности принятия решений. Об этом во вторник, 16 января, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

«Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», — написал он в своем Telegram-канале.

Жителей дома в Советском районе Воронежа, куда ранее попали обломки украинского беспилотного летального аппарата (БПЛА), эвакуировали в находящуюся рядом школу.

«Все службы на месте, работают <…> Повреждения устраним, дадим людям возможность вернуться домой, как только это станет возможно», — указал он.

Помимо этого, в распоряжении «Известий» оказались кадры с поврежденной от осколков сбитого украинского БПЛА многоэтажкой в Воронеже.

На видео можно заметить почерневшую в результате случившегося верхнюю часть фасада многоквартирного жилого дома, а также отлетевшие на землю оконные рамы.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА. По его словам, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Как указали «Известиям» в МЧС, в многоквартирном доме в Воронеже произошел пожар на площади 5 кв. м. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

Позже Гусев добавил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.