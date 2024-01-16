Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 16 января сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, после поквартирного обхода будет уточнено число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам будет оказана помощь в кратчайшие сроки. Гусев добавил, что держит ситуацию на контроле.

Как указали «Известиям» в МЧС, в многоквартирном доме в Воронеже произошел пожар на площади 5 кв. м. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Причины пожара не уточняются.

Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Также 15 января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что три украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в регионе. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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