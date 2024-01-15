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Украинский беспилотник сбит над территорией Белгородской области

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 15 января сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 20:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка», — сказано в его Telegram-канале.

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Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что три украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в регионе. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Накануне, 14 января, украинские беспилотники совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Один человек получил осколочное ранение средней тяжести, добавил губернатор.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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