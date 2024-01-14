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В Курской области один человек пострадал при атаке украинских беспилотников

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Бесплотные летальные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 14 января.

«К сожалению, есть пострадавший», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, у пострадавшего осколочное ранение средней тяжести. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

В двух домовладениях поселка в результате атаки были выбиты окна. Губернатор заявил, что владельцам поврежденного имущества администрация окажет помощь в его ремонте.

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Накануне, 13 января, в результате атаки БПЛА на село Мокрая Орловка в Белгородской области пострадали два человека. Один из них получил множественные ранения мягких тканей лица, а другой — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Помимо этого были повреждены три машины, одна из которых сгорела. Одним из двух пострадавших был водитель автомобиля.

Ранее, 9 января, над Курской областью были сбиты три беспилотника самолетного типа. Тогда Старовойт выразил благодарность российским военным за защиту региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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