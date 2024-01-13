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Число пострадавших от атаки дронов в Белгородской области возросло до двух

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Еще один человек обратился за медицинской помощью после атаки дронов Вооруженных сил Украины на село Мокрая Орловка в Белгородской области. Об этом 13 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказывают врачи городской больницы № 2 города Белгорода. Состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести», — написал он в Telegram.

Другой пострадавший получил множественные ранения мягких тканей лица, его доставили в областную клиническую больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

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Ранее в этот день сообщалось об обстреле Мокрой Орловки дронами-камикадзе ВСУ. Были повреждены три машины, одна из которых сгорела. Одним из двух пострадавших был водитель автомобиля.

Накануне, 12 января, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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