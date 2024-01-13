Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области
Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронами-камикадзе села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа пострадал один мирный житель, им оказался водитель автомобиля. Об этом в субботу, 13 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У мужчины осколочные ранения лица без поражения глаз. Он госпитализирован в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор указал, что также были повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. На месте работают оперативные службы.
Ранее, 12 января, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитинского района в Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли два человека, ими оказались фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, еще трое медицинских работников ранены.
В этот же день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.