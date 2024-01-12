Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 12 января сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа была пресечена около 14:50.
Накануне, 11 января, украинские войска попытались атаковать летательными аппаратами три региона России. Беспилотники были сбиты над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей примерно в 04:30, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее, 10 января, российские силы уничтожили украинский летательный аппарат над Воронежской областью. Попытка атаки была зафиксирована в 14:30, отметили в Минобороны. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.