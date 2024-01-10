Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 10 января сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, попытка атаки украинских националистов была зафиксирована в 14:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — утоняется в Telegram-канале министерства.
Ранее в этот ж день, 10 января, российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что беспилотник самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района региона.
Накануне, 9 января, два украинских БПЛА были перехвачены и сбиты над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны России.
В тот же день мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что один из двух упавших на территории города украинских беспилотников нанес повреждения многоэтажному жилому дому. Взрывной волной там выбило стекла.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.