Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей. Об этом 9 января сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день на территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Пострадали три человека. Также в этот день над Курской областью были сбиты еще три беспилотника.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.