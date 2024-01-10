Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ утром 10 января.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — сообщили в ведомстве.
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