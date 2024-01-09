Мэр Орла сообщил о повреждениях многоэтажного дома при падении БПЛА

Один из двух упавших на территории города Орла 9 января украинских беспилотников нанес повреждения многоэтажному жилому дому. Взрывной волной там выбило стекла, сообщил мэр Юрий Парахин.

Парахин уточнил, что ранее в этот день на территории города упали два беспилотных летательных аппарата, еще один — в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому.

«Взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области. В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами», — написал мэр города в Telegram-канале.

Ранее 9 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он добавил о ликвидации последствий падения дронов и призвал граждан соблюдать бдительность.

8 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Климовском районе региона. В Минобороны добавили, что это произошло около 17:00.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.