Реклама
Прямой эфир
Мир
Первая казнь при помощи азота в США была назначена на 25 января
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Общество
Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Общество
Пожар в цехе полимерной продукции в Обухово ликвидировали
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Армия
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Общество
Недоиспользованную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Силы ПВО сбили три БПЛА над Ростовской, Калужской и Тульской областями

МО: киевский режим пытался атаковать беспилотниками три российских региона
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 11 января сбили три беспилотных летальных аппарата (БПЛА) над Ростовской, Калужской и Тульской областями. Об этом cообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

О разрушениях и пострадавших информация не приводится.

Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов
Подразделения нашей ПВО разгадали планы ВФУ и перехватили практически все воздушные цели

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией Каменского района. Он добавил, что в настоящий момент последствия на земле уточняются.

Ранее, 10 января, Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский БПЛА над Волгоградской областью. Тогда же сообщалось, что силами Минобороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет, и выразил благодарность военным за четкую работу.

Ранее в тот же день российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что беспилотник самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024