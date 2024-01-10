Российская система ПВО сбила беспилотник над Волгоградской областью
Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Волгоградской областью. Об этом 10 января, в среду, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Ранее в этот же день, 10 января, российские силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Попытка атаки украинских националистов была зафиксирована в 14:30 мск, уточнили в Минобороны. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет, и выразил благодарность военным за четкую работу.
Тогда же российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что беспилотник самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района региона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.