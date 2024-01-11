Голубев сообщил о двух сбитых беспилотниках в небе над Ростовской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 11 января сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет», — написал он.
Голубев добавил, что в настоящий момент последствия на земле уточняются.
Ранее, 10 января, Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский БПЛА над Волгоградской областью. Тогда же сообщалось, что силами Минобороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет, и выразил благодарность военным за четкую работу.
Ранее в тот же день российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что беспилотник самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района региона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.