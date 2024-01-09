Три беспилотника самолетного типа сбиты над Курской областью

Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области, сообщил 9 января глава региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее во вторник он сообщил, что ПВО работает в небе над Курском.

Как уточнили в Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, пресечена около 15:00.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области», — отметили в военном ведомстве.

Как уточнял ранее во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков, в ходе атаки украинских беспилотных аппаратов на объекты топливно-энергетический комплекса региона пострадали три человека. Им оказали медпомощь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.