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Губернатор Старовойт сообщил о трех сбитых ракетах ВСУ в Курской области

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Три украинские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом 15 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», — говорится в его сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

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Днем ранее, 14 января, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Один человек получил осколочное ранение средней тяжести, сообщил губернатор региона.

Ранее, 9 января, при обстреле со стороны ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области погибла женщина из-за ранений осколками. В этот же день над регионом были сбиты три беспилотника самолетного типа. Тогда губернатор Старовойт выразил благодарность российским военным за защиту региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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