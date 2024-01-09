Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области

При обстреле села Горналь в Суджанском районе Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом во вторник, 9 января, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.

Кроме того, Министерство обороны России заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в этот же день, 9 января, Старовойт сообщил о работе системы ПВО над Курском. Позднее он уточнил, что над регионом были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

До этого, 3 января, отмечалось, что в результате обстрела Железногорского района Курской области со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Помимо этого, в самом городе Железногорске скачок напряжения и гидроудар спровоцировали прорыв теплотрассы. Так, отопления лишились 17 многоквартирных домов 14-го микрорайона.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.