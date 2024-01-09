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Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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При обстреле села Горналь в Суджанском районе Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом во вторник, 9 января, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.

Кроме того, Министерство обороны России заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

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Ранее в этот же день, 9 января, Старовойт сообщил о работе системы ПВО над Курском. Позднее он уточнил, что над регионом были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

До этого, 3 января, отмечалось, что в результате обстрела Железногорского района Курской области со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Помимо этого, в самом городе Железногорске скачок напряжения и гидроудар спровоцировали прорыв теплотрассы. Так, отопления лишились 17 многоквартирных домов 14-го микрорайона.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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