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После обстрела Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В результате обстрела Железногорского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена подстанция. Об этом в среду, 3 января, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Курской области.

Кроме того, в самом городе Железногорске скачок напряжения и гидроудар спровоцировали прорыв теплотрассы. Так, отопления лишились 17 многоквартирных домов 14-го микрорайона.

«Последствия атаки устраняются. По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», — отметил Старовойт.

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Ранее, 29 декабря, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Курской области украинский беспилотный летательный аппарат. Информации о пострадавших и разрушениях в результате попытки ночной атаки киевского режима не поступало.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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