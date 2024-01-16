Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж

Девочка 2013 года рождения пострадала в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже. Об этом 16 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Отмечается, что инцидент произошел на Тепличной улице.

«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что поквартирный обход продолжается.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Как указали «Известиям» в МЧС, в многоквартирном доме в Воронеже произошел пожар на площади 5 кв. м.

В Минобороны РФ уточнили, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.