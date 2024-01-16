Реклама
Прямой эфир
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Сюжет:

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью украинском БПЛА

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщил во вторник, 16 января, глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, уточнил он.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

Сбитый над Трубчевским районом Брянщины беспилотник стал вторым за этот день. Предыдущий БПЛА был сбит над Суземским районом региона. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью около 13:40 мск.

Также во вторник российское оборонное ведомство сообщило о перехвате трех и уничтожении пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, перехвачены еще четыре БПЛА над Белгородской областью. Отмечалось, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024