Губернатор Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью украинском БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщил во вторник, 16 января, глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, уточнил он.

Сбитый над Трубчевским районом Брянщины беспилотник стал вторым за этот день. Предыдущий БПЛА был сбит над Суземским районом региона. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью около 13:40 мск.

Также во вторник российское оборонное ведомство сообщило о перехвате трех и уничтожении пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, перехвачены еще четыре БПЛА над Белгородской областью. Отмечалось, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.