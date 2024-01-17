Путин поблагодарил свой предвыборный штаб за работу

Глава РФ, кандидат в президенты страны Владимир Путин 17 января поблагодарил свой предвыборный штаб за работу, особо отметив волонтеров в новых регионах.

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», — сказал глава государства.

Он также добавил, что в конце месяца намерен провести отдельную встречу со своими доверенными лицами. Как указал президент, это должна быть «предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют.

В свою очередь сопредседатель предвыборного штаба, народный артист РФ Владимир Машков, указал, что на следующей неделе все собранные штабом документы с подписями в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на новый президентский срок будут сданы в Центризбирком (ЦИК) на регистрацию.

«С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали 2,5 млн подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная. Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими», — сказал Машков.

Ранее 17 января Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства пообщается там с сопредседателями штаба и волонтерами.

Ранее, 10 января, в Центральный избирательный штаб Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В поддержку самовыдвижения кандидата на выборах президента России собрано более 1,8 млн подписей.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. В нем находятся руководство штаба и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00. Сопредседателями штаба Путина стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.