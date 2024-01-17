Потерпевший крушение Ми-8 в Бишкеке совершал учебно-тренировочный полет

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Бишкеке, совершал учебно-тренировочный полет. Об этом сообщило агентство AКИpress со ссылкой на минобороны Киргизии.

«В ходе проведения учебно-тренировочных полетов вертолет Сил воздушной обороны Киргизии произвел вынужденную жесткую посадку. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным Vesti.kg, в результате произошедшего погиб один человек, еще восемь пострадали.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Как уточнялось, воздушное судно потерпело крушение в 10:55 (07:55 мск).

Ранее, 5 января, в США на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Самолет выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа, они катапультировались.