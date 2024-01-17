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В Бишкеке разбился военный вертолет Ми-8

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщило 17 января киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на госпредприятие «Кыргызаэронавигация».

Воздушное судно потерпело крушение в 10:55 (07:55 мск).

Как сообщает издание Vesti.kg, предварительно, в результате инцидента погиб один человек. Еще около семи человек, которые находились на борту, пострадали. Их состояние не уточняется.

Полет был учебно-тренировочным.

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Ранее, 5 января, в США на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Самолет выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа, они катапультировались.

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