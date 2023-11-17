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Отчет такого: в расследовании посадки самолета в пшеничном поле нашли 15 нарушений

Что не понравилось центральному аппарату Росавиации и на что агентство обратило особое внимание
Фото: РИА Новости
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Центральный аппарат Росавиации жестко раскритиковал отчет с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничное поле. В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий. Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия». Приведенные рекомендации в отчете Росавиация посчитала недостаточными для предотвращения подобных посадок в будущем.

Контроль качества

При расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском были допущены нарушения, снизившие его качество, поэтому его возобновили. Об этом говорится в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова, которое отвечало за расследование. «Известия» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в ведомстве.

Самолет в поле
Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В центральном аппарате Росавиации, детально изучив отчет комиссии, выявили в нем ошибки, противоречия и другие недостатки. Всего по итогам проведенного анализа у ведомства возникло по меньшей мере 15 замечаний.

По словам источника в ведомстве, отчет и материалы к нему попали под анализ сразу к двум управлениям Росавиации — летной эксплуатации и инспекции по безопасности полетов — в рамках контроля качества расследования авиаинцидентов.

Росавиация нашла в отчете ошибки в расчетах, а также данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Кроме того, там есть неверное утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром производили расчет необходимого количества топлива для полета до Новосибирска. Однако оно ничем не подтверждено, а согласно расшифровке переговоров, никаких расчетов (правильных или неправильных) на самом деле выполнено не было, говорится в анализе отчета.

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В нем же указано, что аргументы командира ВС о потенциальной опасности посадки в Омске признаны комиссией обоснованными, что противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Еще одна претензия касается рекомендаций комиссии: они абсолютно некорректны и недостаточны для предотвращения подобных событий в будущем.

Росавиация осталась недовольна и тем, что комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета, а также отсутствие у них должной подготовки по взаимодействию между собой в аварийной обстановке, непонимание ими индикации и систем воздушного судна.

Фото: РИА Новости

У агентства, в отличие от комиссии, появились вопросы к уровню теоретической и тренажерной подготовки пилотов в «Уральских авиалиниях» — его в Росавиации считают неудовлетворительным, следует из анализа отчета. В нем также говорится про то, что комиссия не выявила — или по какой-то причине не захотела этого сделать — другие недостатки при расследовании инцидента.

Справка «Известий»

12 сентября при выполнении рейса из Сочи в Омск Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственное поле из-за нехватки топлива, никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал. В тот же день в ЗС МТУ Росавиации была назначена комиссия для расследования. В нее вошли по одному представителю от Уральского и СЗ МТУ Росавиации, западного-сибирского филиала «Госкорпорации по организации воздушного движения» и «дочки» S7 Airlines по техобслуживанию самолетов «С7 Инжиниринг». От «Уральских авиалиний» в комиссии было два человека: это начальник инспекции по безопасности полетов Дмитрий Соловьев (он же зампредседателя комиссии) и руководитель производственного департамента техобслуживания самолетов Александр Игнатьев. Расследование комиссия завершила 31 октября, тогда же был утвержден отчет с результатами. Однако уже 6 ноября начальник ЗС МТУ Росавиации отменил отчет, возобновил расследование и назначил новую комиссию «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», следует из его приказа.

В своем письме Дмитрий Ядров потребовал от Вячеслава Федорова устранить допущенные нарушения и доработать отчет, включив в состав новой комиссии по расследованию трех человек из руководства Росавиации: замглавы агентства Андрея Добрякова, начальника Управления летной эксплуатации Владимира Израилева и замначальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Александра Сысоева. Кроме того, руководитель ведомства попросил Федорова принять меры, чтобы исключить в будущем некачественную подготовку материалов расследования авиаинцидентов.

самолет
Фото: РИА Новости

В «Уральских авиалиниях» и Росавиации воздержались от комментариев.

Недостаток квалификации

Каждый серьезный инцидент отличается от авиапроисшествия только исходом, напомнил президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), бывший зампредседателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Валерий Шелковников. И если инцидент произошел, то его нужно расследовать как несостоявшееся авиапроисшествие, полагает эксперт.

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При расследовании серьезных инцидентов могут быть выявлены те же аварийные факторы, что и при катастрофах; это обширный источник информации об аварийных факторах. Главным преимуществом является то, что живы участники событий, — добавил он.

По словам эксперта, в России качество расследования авиапроисшествий в разы выше, чем инцидентов, поскольку первыми занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК), а вторыми — Росавиация.

Фото: РИА Новости

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что расследованиями всех авиационных событий должен заниматься только один орган. Росавиация или МАК — это уже следующий вопрос. При этом эксперт напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) рекомендует, чтобы этот орган был независим от регулятора.

Эксперт считает, что разделение функций по расследованию авиационных инцидентов и происшествий в нашей стране между Росавиацией и МАК ведет к недостатку квалификации у каждого органа.

Перетягивание одеяла между прошлыми руководствами Росавиации и МАК создало предпосылки для возможного снижения компетентности каждого из органов в части проведения расследования и подготовки рекомендаций, — уточнил Андрей Крамаренко.

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По его словам, смысл расследования заключается в том, чтобы наиболее достоверным образом воссоздать ситуацию и сформировать рекомендации для предотвращения этого в будущем. Это специфический вид деятельности, которому нигде не учат, и обладающих узкоспециализированными знаниями в этой области людей немного, указал эксперт.

По словам источников в отрасли, событие с посадкой самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле вряд ли может быть переквалифицировано в авиапроисшествие и передано на расследование в МАК, даже если Airbus A320, который до сих пор находится на поле, не сможет вернуться к полетам.

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