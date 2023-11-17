Отчет такого: в расследовании посадки самолета в пшеничном поле нашли 15 нарушений

Центральный аппарат Росавиации жестко раскритиковал отчет с итогами расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеничное поле . В документе Западно-Сибирского территориального управления агентства выявили 15 ошибок и противоречий . Также комиссия не заметила низкий уровень пилотов, допустивших «безрассудные действия» . Приведенные рекомендации в отчете Росавиация посчитала недостаточными для предотвращения подобных посадок в будущем .

Контроль качества

При расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском были допущены нарушения, снизившие его качество, поэтому его возобновили . Об этом говорится в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова, которое отвечало за расследование. «Известия» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В центральном аппарате Росавиации, детально изучив отчет комиссии, выявили в нем ошибки, противоречия и другие недостатки. Всего по итогам проведенного анализа у ведомства возникло по меньшей мере 15 замечаний .

По словам источника в ведомстве, отчет и материалы к нему попали под анализ сразу к двум управлениям Росавиации — летной эксплуатации и инспекции по безопасности полетов — в рамках контроля качества расследования авиаинцидентов.

Росавиация нашла в отчете ошибки в расчетах , а также данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси . Кроме того, там есть неверное утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром производили расчет необходимого количества топлива для полета до Новосибирска . Однако оно ничем не подтверждено, а согласно расшифровке переговоров, никаких расчетов (правильных или неправильных) на самом деле выполнено не было , говорится в анализе отчета.

В нем же указано, что аргументы командира ВС о потенциальной опасности посадки в Омске признаны комиссией обоснованными, что противоречит состоянию систем самолета , погоде, состоянию и длине полосы. Еще одна претензия касается рекомендаций комиссии: они абсолютно некорректны и недостаточны для предотвращения подобных событий в будущем .

Росавиация осталась недовольна и тем, что комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета, а также отсутствие у них должной подготовки по взаимодействию между собой в аварийной обстановке , непонимание ими индикации и систем воздушного судна.

Фото: РИА Новости

У агентства, в отличие от комиссии, появились вопросы к уровню теоретической и тренажерной подготовки пилотов в «Уральских авиалиниях» — его в Росавиации считают неудовлетворительным , следует из анализа отчета. В нем также говорится про то, что комиссия не выявила — или по какой-то причине не захотела этого сделать — другие недостатки при расследовании инцидента .

Справка «Известий» 12 сентября при выполнении рейса из Сочи в Омск Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственное поле из-за нехватки топлива, никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал. В тот же день в ЗС МТУ Росавиации была назначена комиссия для расследования. В нее вошли по одному представителю от Уральского и СЗ МТУ Росавиации, западного-сибирского филиала «Госкорпорации по организации воздушного движения» и «дочки» S7 Airlines по техобслуживанию самолетов «С7 Инжиниринг». От «Уральских авиалиний» в комиссии было два человека: это начальник инспекции по безопасности полетов Дмитрий Соловьев (он же зампредседателя комиссии) и руководитель производственного департамента техобслуживания самолетов Александр Игнатьев. Расследование комиссия завершила 31 октября, тогда же был утвержден отчет с результатами. Однако уже 6 ноября начальник ЗС МТУ Росавиации отменил отчет, возобновил расследование и назначил новую комиссию «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», следует из его приказа.

В своем письме Дмитрий Ядров потребовал от Вячеслава Федорова устранить допущенные нарушения и доработать отчет, включив в состав новой комиссии по расследованию трех человек из руководства Росавиации : замглавы агентства Андрея Добрякова, начальника Управления летной эксплуатации Владимира Израилева и замначальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Александра Сысоева. Кроме того, руководитель ведомства попросил Федорова принять меры, чтобы исключить в будущем некачественную подготовку материалов расследования авиаинцидентов .

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В «Уральских авиалиниях» и Росавиации воздержались от комментариев.

Недостаток квалификации

Каждый серьезный инцидент отличается от авиапроисшествия только исходом , напомнил президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), бывший зампредседателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Валерий Шелковников. И если инцидент произошел, то его нужно расследовать как несостоявшееся авиапроисшествие , полагает эксперт.

— При расследовании серьезных инцидентов могут быть выявлены те же аварийные факторы, что и при катастрофах; это обширный источник информации об аварийных факторах . Главным преимуществом является то, что живы участники событий, — добавил он.

По словам эксперта, в России качество расследования авиапроисшествий в разы выше, чем инцидентов, поскольку первыми занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК), а вторыми — Росавиация.

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Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что расследованиями всех авиационных событий должен заниматься только один орган . Росавиация или МАК — это уже следующий вопрос. При этом эксперт напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) рекомендует, чтобы этот орган был независим от регулятора .

Эксперт считает, что разделение функций по расследованию авиационных инцидентов и происшествий в нашей стране между Росавиацией и МАК ведет к недостатку квалификации у каждого органа .

— Перетягивание одеяла между прошлыми руководствами Росавиации и МАК создало предпосылки для возможного снижения компетентности каждого из органов в части проведения расследования и подготовки рекомендаций , — уточнил Андрей Крамаренко.

По его словам, смысл расследования заключается в том, чтобы наиболее достоверным образом воссоздать ситуацию и сформировать рекомендации для предотвращения этого в будущем. Это специфический вид деятельности , которому нигде не учат, и обладающих узкоспециализированными знаниями в этой области людей немного , указал эксперт.