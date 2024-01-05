В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

В США на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом 5 января сообщило Assotiated Press.

Инцидент произошел около 17:50, когда самолет пытался приземлиться на установку. Он выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа, все они катапультировались.

Из данных метеорологического оборудования, которое фиксирует условия на аэродроме, следует, что во время крушения видимость была плохой, а температура — минусовая.

B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Его максимальная скорость составляет 2,3 тыс. км/ч. Максимальная взлетная масса равна 216 т, а боевой радиус составляет 5,5 тыс. км.

Ранее, 11 декабря, американский истребитель F-16 потерпел крушение во время учений в Южной Корее. Самолет столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Желтым морем. Пилот катапультировался. Причина инцидента неизвестна и будет выяснена в ходе расследования.