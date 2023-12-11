ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее на учениях
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США потерпел крушение во время учений в Южной Корее. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба 8-го истребительного авиаполка, базирующегося в Кунсане.
«Самолет F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку США, столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Желтым морем. Пилот катапультировался. Его спасла прибрежная охрана Республики Корея, он в сознании и стабильном состоянии», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Причина аварийной ситуации неизвестна и будет выяснена в ходе расследования. В пресс-службе отказались давать другие подробности инцидента.
О крушении истребителя F-16 в Желтом море ранее в этот день рассказало агентство Yonhap. По его данным, самолет разбился во время проведения учений в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто в Южной Корее.
7 декабря сообщалось, что на востоке Саудовской Аравии разбился истребитель F-15 SA Королевских военно-воздушных сил страны. Авиакатастрофа произошла во время проведения планового тренировочного полета на авиабазе короля Абдул-Азиза.