В Саудовской Аравии истребитель ВВС потерпел крушение

На востоке Саудовской Аравии во время тренировочного полета разбился истребитель F-15 SA Королевских военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом 7 декабря сообщает минобороны королевства на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Министерство обороны объявило о крушении одного из истребителей F-15 SA ВВС королевства и смерти его экипажа», — говорится в сообщении.

Как заявил официальный представитель ведомства бригадный генерал Турки аль-Малики, авиакатастрофа произошла во время проведения планового тренировочного полета на авиабазе короля Абдул-Азиза. По его словам, следственная комиссия уже приступила к выяснению обстоятельств происшествия.

Ранее, 11 ноября, в европейском командовании вооруженных сил США (USEUCOM) сообщили, что в водах Средиземного моря крушение потерпел самолет ВВС США. Ведомство не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, а также о погибших и пострадавших.