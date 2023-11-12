Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря. Об этом 11 ноября сообщили в европейском командовании ВС США (USEUCOM).

«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», — отмечается в заявлении.

Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа. О погибших и пострадавших также не сообщается.

В настоящий момент устанавливается причина крушения.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что на северо-западе Бразилии около аэропорта города Риу-Бранку небольшой самолет потерпел крушение, в результате погибло по меньшей мере 12 человек. Как указано, самолет разбился сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту люди.