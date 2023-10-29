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В Бразилии при крушении небольшого самолета погибли 12 человек

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На северо-западе Бразилии около аэропорта города Риу-Бранку небольшой самолет потерпел крушение, в результате погибло по меньшей мере 12 человек. Об этом 29 октября сообщает Reuters со ссылкой на властей бразильского штата Акри.

Как указано, самолет разбился сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту люди, включая младенца. О причинах крушения воздушного судна не сообщалось.

Известно, что самолет направлялся в Энвиру. Воздушное судно принадлежало местной компании ART Taxi Aereo. По данным Brazil Urgente, разбившийся самолет был, вероятно, модели Сessna 208 Caravan.

Ранее, 6 октября, стало известно, что три человека погибли в результате крушения небольшого воздушного судна в Канаде. Уточнялось, что самолет упал неподалеку от аэропорта и гостиницы. О причинах крушения не сообщалось.

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