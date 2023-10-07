В Канаде три человека погибли при крушении самолета

В Канаде три человека погибли в результате крушения небольшого самолета. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел примерно в 100 км к востоку от Ванкувера. До сих пор неизвестно, что стало причиной крушения двухмоторного легкого самолета Piper PA-34 Seneca — упал он неподалеку от аэропорта и гостиницы.

На место крушения были направлены экстренные службы. Полиция сообщила, что угрозы для населения нет.

Ранее, 4 октября, портал BNN сообщил о крушении учебного самолета Военно-воздушных сил (ВВС) в колумбийском городе Кали. Уточняется, что на борту находились два члена экипажа.