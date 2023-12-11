Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море во время учений
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море. Об этом 11 декабря сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что самолет разбился во время проведения учений в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто в Южной Корее.
Уточняется, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в этой республике.
Сообщается, что пилот истребителя катапультировался. Информация о его состоянии не приводится.
7 декабря сообщалось, что на востоке Саудовской Аравии разбился истребитель F-15 SA Королевских военно-воздушных сил страны. Авиакатастрофа произошла во время проведения планового тренировочного полета на авиабазе короля Абдул-Азиза.