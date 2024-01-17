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Марочко рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Силовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом 17 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — рассказал он «РИА Новости».

Марочко отметил, что покидать свои позиции и бежать в тыл украинских военнослужащих вынудили затруднительная оперативно-тактическая обстановка, значительное уменьшение боевого потенциала подразделений ВСУ и огромные успехи Вооруженных сил (ВС) России.

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Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих.

13 января, оборонное ведомство также показало, как ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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