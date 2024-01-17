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Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) на опорных пунктах на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 17 января сообщило Минобороны России.

Для огневого поражения противника российские военнослужащие применяют 100-миллиметровые орудия, используя тактику так называемого кочующего миномета, при которой расчеты непрерывно перемещаются и используют для нанесения огневого налета заранее заготовленные позиции. Далее номера расчетов разворачивают миномет, производят от пяти до шести выстрелов, после чего незамедлительно покидают точку и направляются на новую огневую позицию.

Кроме того, как отмечает МО РФ, минометчики группировки войск «Восток» ВС РФ осуществляют дежурство вдоль всей линии фронта, нанося при этом мощные удары по оборонительным сооружениям ВСУ и поддерживая наступательные операции штурмовых подразделений в сторону позиций противника.

«Выехали, отработали в течение 50 минут, свернулись, уехали, чтобы как можно меньше была вероятность «ответки», — объяснил старшина минометной батареи с позывным Прапор.

Как рассказал командир миномета с позывным Феникс, продолжающиеся зимние морозы на линии фронта порой осложняют действия российских солдат, однако в целом это всё равно не мешает успешному выполнению боевых задач ВС России.

«Нужно действовать слаженно, быстро, не дремать. Голова должна быть холодной», — указал командир минометного взвода с позывным Нева.

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Накануне, 16 января, сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

15 января в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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