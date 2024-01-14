Танки ВС РФ в зоне СВО начали использовать комплексы подавления FPV-дронов «Сания»

На танках Армии России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Об этом рассказали в Минобороны России в воскресенье, 14 января.

«Сания» — это автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. В технику встроена особая система, которая проводит сканирование окружающего пространства и определяет наличие FPV-дронов. Причем реагирует «Сания» как на группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так и на одиночные объекты.

Сообщается также, что в зоне СВО был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся неподалеку от населенного пункта Первомайское. Боевую работу проводили танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса.

«Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными», — рассказали в Минобороны РФ.

В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток». В ближайшее время их передадут на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику ВСУ.

До этого, 13 января, артиллерийские разведчики группировки войск «Запад» с помощью звукометрического комплекса артразведки «Пенициллин» вскрыли позиции и действия артиллерии ВСУ на купянском направлении. Минобороны рассказало, как работает «Пенициллин», и показало кадры выполнения боевого задания с его помощью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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