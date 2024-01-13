Артиллеристы ВС РФ на купянском направлении «Пенициллином» вскрыли позиции ВСУ

Артиллерийские разведчики группировки войск «Запад» с помощью звукометрического комплекса артразведки «Пенициллин» вскрыли позиции и действия артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении спецоперации. Министерство обороны 13 января показало кадры боевой работы артиллерийских разведчиков.

«Это звукоприемник. С ним определяем, где стоит вражеская артиллерия. Помогаем нашим, определяем, где вражеские орудия стоят», — рассказывает боец, показывая подготовку комплекса к работе.

Комплекс артиллерийской разведки развернут на особо активном участке фронта. С его помощью разведчики засекли действия противника на глубину по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий.

Военнослужащие расчета комплекса артразведки «Пенициллин» решают задачи контрбатарейной борьбы, выявляя огневые позиции противника и выдавая артиллеристам целеуказание для ответного удара. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации требуется минимальное время, что повышает эффективность работы артиллерии ВС РФ.

Комплекс высокомобильный, ежедневно его расчет скрытно меняет местоположение. В состав комплекса входит выносное и мачтовое оборудование, при помощи которого настраиваются секторы для боевой работы расчета. Эффективность комплекса даже при плохих погодных условиях позволяет повысить в разы точность корректировки боевой работы собственной артиллерии.

Об особенностях работы комплекса рассказал его командир с позывным Войко, находящийся на боевом дежурстве.

«Данная станция предназначена для обнаружения противника акустикой. Она замечает выходы гаубиц, пушек, HIMARS и другой техники. Комплекс дает точные координаты. После чего они передаются на командный пункт. Из командного пункта принимаются решения для уничтожения противника или дальнейшей разведки», — рассказал командир комплекса артразведки «Пенициллин» с позывным Войко.

Он добавил, что бойцы после подтверждения по целям стараются быть максимально незаметными для противника. Для этого они маскируют, убирают и прячут любые детали комплекса. Когда в расчет приходят новички, Войко обязательно делится с ними опытом, объясняет, как нужно двигаться, где маскироваться.

10 января оборонное ведомство показало, как операторы беспилотных летательных аппаратов и расчеты радиолокационной станции «Соболятник» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» выявили позиции ВСУ в зоне спецоперации на купянском направлении. Они передали координаты целей артиллерийским подразделениям для их уничтожения.

4 января Минобороны РФ сообщило, что гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на купянском направлении. Расчет беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения вскрыл передвижение украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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