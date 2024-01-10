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Разведчики группировки «Запад» выявили координаты для артудара по позиции ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчеты радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» выявили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения. Минобороны РФ 10 января показало боевую работу военнослужащих ВС РФ.

Военнослужащие разведки группировки войск «Запад» получили данные о наращивании сил противника. Разведгруппа выходит в рейд, чтобы выявить объекты противника. Расчеты беспилотников и РЛС «Соболятник» разведывательного подразделения из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи.

После марш-броска в несколько километров бойцы находятся рядом с линией соприкосновения. РЛС разворачивают за пять минут, и тут же начинает наблюдать и выслеживать цель. В поле ее зрения попадает сразу несколько десятков объектов ВСУ: пехота, техника. Даже укрытые и замаскированные.

«Соболятник» — многофункциональное средство обнаружения. Станция способна определять малогабаритные объекты на расстоянии нескольких десятков километров. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам, пояснили в военном ведомстве.

Координаты целей станция передают с точностью до метра. И погрешностей нет, заверяет разведчик-наблюдатель с позывным Депутат. Он больше года работает с «Соболятником» на купянском направлении, практически каждый день пополняя список трофеев. В их числе весьма достойные экспонаты. Например, американские БМП M2 Bradley.

«Этот разведывательный комплекс предназначен для наблюдения за противником. Данный комплекс позволяет нам очень точно устанавливать резерв противника, их подходы, количество техники, будь это гусеничная техника, танки или машины. При обнаружении данным прибором техники, мы видим ее координаты, местонахождение, скорость движения. В дальнейшем данные координаты передаем на командный пункт, где уже решают вопросы об уничтожении. Данный комплекс настолько продвинутый, что мы, исходя из опыта, можем вычислять операторов БПЛА, то есть взлет «птичек», их посадку, передвижение», — рассказал Депутат.

Он добавил, что охоту ведут в основном за западной техникой. По его словам, недавно обнаружили Bradley. Боевики решили вытаскивать машину танком. Тогда российские бойцы одновременно поразили две цели разом.

«Занимаемся выявлением противника. После передаем координаты, когда противник уже остановился, занял какую-то позицию. После команды корректируем артиллерию. В городе всегда есть спутники, нет средств РЭБ, а здесь это всё действует, нет никакой связи, потеря сигнала с пультом, поэтому это всё постоянно приходится учитывать. Сам я корректировал, сам уничтожал машину с пехотой. Довольно часто приходится выполнять такие задачи», — сообщил разведчик-оператора БПЛА Татарин.

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4 января Минобороны РФ сообщило, что гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на купянском направлении. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного подразделения вскрыл передвижение украинских боевиков.

9 января военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции. Военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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