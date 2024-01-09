Военкор «Известий» показал работу бойцов инженерно-саперного батальона

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин во вторник, 9 января, показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции (СВО).

«Несмотря на то, что сказали, что вскрывать эту мину безопасно, волнение присутствует, когда ты находишься в полуметре от мины, которую просто болгаркой разрезают. Но доверимся бойцу», — поделился журналист.

Кроме того, военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона. Один из бойцов с позывных Ашкинадзе рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили десантную машину, российские солдаты ее починили, а ночью «прям из-под носа противника зацепили и утащили» на «КамАЗе». Он объяснил, что батальону имени Карбышева она пригодится.

«Американский <…> Нашли его во время инженерной разведки прям на передовых позициях. Тащить пришлось на себе порядка 8 км под обстрелами, благо, ребятки смогли быстро догадаться, как разбирается», — показал военный с позывным Арчи беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее, 18 декабря, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу саперной группы российских бойцов на донецком направлении, которые рассказали ему о деталях своей работы. Как отметил инженер-сапер по имени Сергей, военные ВС России пытаются уничтожать западные мины на месте, поскольку среди них есть те, которые самоуничтожаются с ходом времени, однако такие встречаются не всегда. В большинстве случаев они остаются лежать в земле, дожидаясь своей цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».