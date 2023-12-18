Корреспондент «Известий» показал обстановку на донецком направлении

Во многих местах в Донбассе в зоне СВО российские войска продвигаются вперед. Об этом 18 декабря заявил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Так, на донецком направлении корреспондент побывал вместе с саперной группой российских бойцов, которые рассказали ему о деталях своей работы.

«Западные мины мы пытаемся уничтожать на месте, потому что очень опасно что-то с ней делать. Лучше не рисковать человеком, а просто ее убрать», — рассказал Астрахани инженер-сапер по имени Сергей.

Он пояснил, что есть западные мины, которые самоуничтожаются с ходом времени, однако такие встречаются не всегда. В большинстве случаев они остаются лежать в земле, дожидаясь своей цели.

«После того как пробиты проходы для продвижения вперед штурмовых групп, саперы постепенно расчищают территорию. В любом месте захваченных позиций могут оставаться мины», — уточнил корреспондент.

Ранее, 29 ноября, Минобороны РФ показало, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Запад» продолжают разминирование от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов на купянском направлении.

22 ноября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как российские военные разминируют территории ДНР с помощью комплекса «ДСТ-Урал». Комплекс «ДСТ-Урал» роботизирован, его управление осуществляется с помощью специального пульта, что позволяет управлять машиной даже из укрытия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».