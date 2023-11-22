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Саперы разминируют территорию ДНР с помощью комплекса «ДСТ-Урал»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные разминируют территории ДНР с помощью комплекса «ДСТ-Урал». Об этом 22 ноября рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Условия специальной военной операции (СВО) каждый раз ставят всё новые и новые технические вызовы, на которые реагируют как военные производители, так и гражданская инициатива.

Комплекс «ДСТ-Урал» роботизирован, его управление осуществляется с помощью специального пульта, что позволяет управлять машиной даже из укрытия. Комплекс проходит опытную эксплуатацию в реальных условиях, на минных полях.

«Для работы на мягком грунте используется байковый трал <…> если машина находит взрывное устройство и подрывает его, то потом эти байки заменяются», — рассказал корреспондент.

Такой роботизированный комплекс успешно разминирует территорию и не подвергает риску жизни саперов.

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Ранее, 14 ноября, саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов ДНР. Тогда сообщалось, что по обращению глав муниципальных администраций и решению командира отряда были организованы работы по осмотру и разминированию территорий для их последующего благоустройства. Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся в безопасные места и уничтожаются.

9 ноября корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как СУ-4 помогает ВС РФ минировать территории в зоне спецоперации. СУ-4 расшифровывается как «самоходная установка четырехколесная». На фронте их уже не менее 15 штук.

30 октября начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый рассказал о создании в зоне специальной военной операции уникального российского спецбатальона саперов — пилотов дронов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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