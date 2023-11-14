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Саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Работы у саперов меньше не становится — они продолжают разминировать населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на одной из точек, где работал сводный отряд разминирования инженерных войск, и расспросил их об особенностях минирования украинскими боевиками жилых и военных территорий.

«Вот эту жилую территорию Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в полноценный укрепрайон. Здесь по-прежнему находят противотанковые и противопехотные мины и вовремя их обезвреживают», — рассказал журналист.

По обращению глав муниципальных администраций и решению командира отряда были организованы работы по осмотру и разминированию территорий для их последующего благоустройства. Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся в безопасные места и уничтожаются.

По словам сапера с позывным Лесник, часто встречаются небольшие противопехотные мины, расположенные на небольшой глубине. Командир группы разминирования с позывным Восход добавил, что в черте гражданской инфраструктуры чаще всего встречаются неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, а в полях — противопехотные, противотанковые или смешанные заминированные территории.

«Также в полях встречаются неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы РСЗО и минометов. Основная наша работа — это разминирование сельскохозяйственных полей, для того чтобы люди в дальнейшем могли их эксплуатировать по назначению. Пока много засоренных взрывоопасными предметами полей», — сказал Восход.

Командир саперов предупредил, что для гражданского населения важно при обнаружении любых мин или взрывоопасных предметов не прикасаться к ним, так как под ними могут быть мины-ловушки, которые сдетонируют и приведут в действие основную мину.

«Несмотря на то что работаем довольно далеко от фронта, обычные натовские мины польского производства встречаем, немецкие мины противотанковые, противоднищевые», — отметил Восход.

Местная жительница рассказала, что люди постепенно возвращаются в свои дома, проводят уборку, расчистку прежде всего жилых территорий. В одном из гаражных кооперативов были обнаружены боеприпасы, после освобождения территории люди находили снаряды в своих частных домах, подвалах, дорожных люках.

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9 ноября корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как СУ-4 помогает ВС РФ минировать территории в зоне спецоперации. СУ-4 расшифровывается как «самоходная установка четырехколесная». На фронте их уже не менее 15 штук.

30 октября начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый рассказал о создании в зоне специальной военной операции уникального российского спецбатальона саперов — пилотов дронов. Подразделения применяют боеприпасы штатного производства, кроме того, для каждого дрона создается собственный инженерный боеприпас.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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