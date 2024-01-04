Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаковать позиции России на купянском направлении. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после обнаружения группы ВСУ расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны.

По данным военного ведомства, украинские боевики хотели ночью незаметно пробраться целой группой к позициям российских войск. Разведчики ВС РФ с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов.

«В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — сказал командир отделения с позывным Буря.

Накануне расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Также Минобороны РФ сообщило, что расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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