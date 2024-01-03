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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Министерство обороны России 3 января показало боевую работу солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе украинской армии. Выполнение боевых задач проводится в любую погоду.

Задачи расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30 поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами, а также применяются противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды.

«Увидеть гаубичную батарею не просто. Орудия едва выглядывают из лесопосадки. Стоят стволами вверх. Всегда наготове. Как и расчеты. Сменяя друг друга, круглые сутки несут дежурство у Д-30. Расчеты пушек куют Победу, готовы, когда угодно, выполнить боевую задачу», — рассказали в оборонном ведомстве.

С момента получения координат до выстрела проходит всего несколько минут. И снарядов артиллеристам тоже надо немного для уничтожения цели.

Данные о цели могут поступить в любой момент. На видео показана реальная боевая работа. Расчет заряжает снаряды, которые затем один за другим летят в позиции украинских боевиков. В результате боевой работы были уничтожены замаскированные укрепрайоны, боевая техника и живая сила ВСУ.

Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Артиллеристы Западной группировки на купянском направлении работают снайперски, добавили в Минобороны. Высокая точность орудий позволяет уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления украинских националистов. Ведется активная боевая работа и контрбатарейная борьба. В ходе выполнения огневой задачи противник отступает.

«Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты и так далее. Соответственно, огневое поражение врагам наносим, уничтожаем пулеметы и технику. В основном, работаем по поживой силе врага. Как бы не было тяжело, как бы не летали их разведчики и вся их инфраструктура, которая помогает, будем поражать [противника], будем сражаться до последнего. Чем чаще работаем, тем, конечно, лучше. Тем приближаем на каждый шаг всё ближе-ближе к победе», — сказал старший офицер батареи с позывным Заря.

122-миллиметровые гаубицы не подводят, всегда бьют без промаха, точно в цель, подчеркнули в ведомстве. Осколочно-фугасные снаряды гаубицы Д-30 могут лететь на дальность свыше 5 км, поражая скопления боевиков ВСУ на купянском направлении.

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Накануне, 2 января, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили два беспилотника «Фурия» ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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